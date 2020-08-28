Воронежский «Музей-диорама» хотят сделать интерактивным

Музей-диорама могут модернизировать. Фото: из архива «КП»

В четверг, 27 августа на встрече губернатора Александра Гусева с депутатом Госдумы Евгением Ревенко обсуждали перспективы развития воронежского «Музея-диорамы». Напомним, это культурное учреждение расположено на левом берегу Воронежа по адресу: Ленинский проспект, 94.

Евгений Ревенко сообщил главе области, что сотрудники Российского военно-исторического общества предложили проекта обновить экспозицию «Музея-диорамы», сделав ее частично интерактивной. Это поможет сделать более интересными тематические уроки со школьниками да и вообще позволит посетителям представить историю нашей боевой славы более наглядно.

Напомним, недавно в таком ключе прошла модернизация музея «Арсенал» на улице Степана Разина.