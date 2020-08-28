Воронежская инстаграм-блогер за год заработала на рекламе 760 тысяч долларов

Алина Левда нашла золотую жилу. Фото: Инстаграм.

Блогер из Воронежа Алина Левда, известная в Сети под псевдонимом botanovna, вошла в Топ-5 богатейших Instagram-персон по версии журнала Forbes.

За год Алина заработала на рекламе в Instagram 760 тысяч долларов. При том, что в ее аккаунте 5,4 миллиона подписчиков. А, скажем Настя Ивлеева с 17,7 поклонниками ее интернет-творчества получила «всего лишь» 610 тысяч долларов. Не менее известная телеведущая Регина Тодоренко также осталась позади.

Ну а лидером рейтинга (кто бы сомневался) является неповторимая Ксения Собчак. «Леди-скандал» при 7,7 млн подписчиков заполучила годовой доход в 1,48 млн долларов. Также Левду обогнали такие известные персоны как Полина Гагарина (второе место) и Ксения Бородина (четвертая). Между звездой эстрады и «Дома-2» вклинилась некая Ида Галич.