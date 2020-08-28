Горящая "Мазда" создала пробку на окружной в Воронеже

27 августа в полицию поступило сообщение о пробке на улице Антонова-Овсеенко. Автоинспекторы, прибывшие на место, обнаружили, что дорожный затор образовался из-за автомобиля «Мазда СХ-7». Из под капота машины шел дым. Инспекторы ГИБДД обесточили автомобиль, отсоединив клемму аккумулятора, и ликвидировали возгорание в подкапотном пространстве, используя огнетушитель.

После этого сотрудники ДПС патрульным автомобилем отбуксировали машину на безопасное парковочное место и помогли 36-летней автоледи вызвать эвакуатор.