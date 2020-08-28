Воронежцам покажут выставку фотопортретов

8 сентября в Доме актера открывается новая выставка. В холле второго этажа покажут «Портрет» члены клуба «Фотум».

- Фотографии, вошедшие в экспозицию, очень разные: выполнены в разной технике, постановочные и репортажные, снятые как при естественном, так и при искусственном освещении. Но все снимки объединены стремлением авторов передать глубину внутреннего мира человека, его переживания, эмоции. Как писал Шарль Бодлер, «Хороший портрет есть драматизированная биография модели — раскрытие естественной драмы, свойственной каждому человеку. Портрет! Что может быть проще и сложнее, очевиднее и глубже», - отмечают организаторы.

Выставка продлится по 2 октября, вход свободный.