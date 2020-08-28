Артистка танцевальной труппы Камерного театра вышла в финал конкурса молодых хореографов Дианы Вишневой

Артистка танцевальной труппы Камерного театра Ольга Рыжкова стала одним из пяти финалистов конкурса молодых хореографов Context. Diana Vishneva, в котором в этом году свои работы представили более 100 хореографов из разных городов России и мира.

- Как только я узнала про существование конкурса, мне сразу захотелось поучаствовать. Он дает возможность для твоего старта именно как хореографа-постановщика, а мне бы очень хотелось развиваться и в этом направлении тоже. Несколько раз я отправляла заявки на участие, и наконец, мне сказали «да»! Попасть в финал конкурса молодых хореографов было моей мечтой. Я рада, что мою работу заметили и оценили. Хочется подготовить достойный номер, создать целостное высказывание, со своими внутренними законами, - отметила актриса. - Я продолжаю работать над постановкой, развивать ее. В ней заняты ребята из нашей танцевальной труппы. Готовимся после репетиций нового спектакля «Плот Медузы».

Свою работу Ольга Рыжкова представит на Вечере молодых хореографов 14 и 15 октября в «Гоголь-центре» в Москве и 18 октября в Детском театре танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге.