В Камерный театр Воронежа приняли новую актрису

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Драматическая труппа Камерного театра пополнилась Дарьей Лесных.

Летом 2020 года Дарья окончила курс Вадима Кривошеева в Воронежском институте искусств. С марта этого года актриса уже принимала участие в репетициях спектакля Михаила Бычкова «Привидения» по Генрику Ибсену.

- Это моя первая работа. Я всегда мечтала попасть именно сюда. Сейчас я вникаю в саму суть профессионального театра, погружаюсь в его атмосферу, учусь слышать режиссера, учусь у старших артистов. Это большое счастье – репетировать с Михаилом Владимировичем и быть на одной сцене с теми, кто играет в «Привидениях». Наталья Шевченко, Андрей Мирошников, Юрий Овчинников – каждый из них мне очень помогает, благодаря их вниманию и советам я глубже понимаю свою роль и свободнее чувствую себя на сцене, - отметила актриса. - Кроме того, я очень рада, что могу реализовывать здесь свой музыкальный потенциал. Я уже много лет занимаюсь вокалом. В театре есть концертмейстер, вместе с которым мы разучиваем вокальные партии. Сейчас мы работаем над одним особенным проектом...

Уже осенью Дарья будет занята в двух спектаклях репертуара - «Игроки» Гоголя и «Дураки на периферии» Платонова.