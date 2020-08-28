Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

В Воронеже на осенний сезон Лиги Чемпионов Бизнеса заявились 24 команды

Он стартует 23 сентября
Олег КузнецовОлегКузнецов
КомментироватьОставить комментарий
Футбольные баталии производственных коллективов стартуют 23 сентября.

Футбольные баталии производственных коллективов стартуют 23 сентября.

Фото: предоставлено организаторами.

23 сентября в Воронеже стартует осенний сезон корпоративного чемпионата «Лига Чемпионов Бизнеса» по футболу. Период заявок на него продлится до 5 сентября.

В чемпионате будут участвовать 24 коллектива воронежских предприятий. Они разбиты на группы по силе – чтобы было меньше матчей, где победитель известен заранее.

К соревнованиям в перспективе планируют привлечь и другие коллективы. Организовано все на самом серьезном уровне – игрокам предоставляют бесплатное питание, на матчах ведется подробная статистика, фото и видеосъемка. А лучшим командам вручат кубки и медали, а также дипломы, призы и подарки.

Игры «Лиги Чемпионов Бизнеса» проходят на стадионе «Стрела» (улица Краснодонская, 23Б). Все желающие в перспективе участвовать в них могут обращаться по телефону +7(906)581-72-08 (Кирилл Михайлов) или по e-mail: kirill.mikhailov@rusporting.ru