В Воронеже на осенний сезон Лиги Чемпионов Бизнеса заявились 24 команды

Футбольные баталии производственных коллективов стартуют 23 сентября. Фото: предоставлено организаторами.

23 сентября в Воронеже стартует осенний сезон корпоративного чемпионата «Лига Чемпионов Бизнеса» по футболу. Период заявок на него продлится до 5 сентября.

В чемпионате будут участвовать 24 коллектива воронежских предприятий. Они разбиты на группы по силе – чтобы было меньше матчей, где победитель известен заранее.

К соревнованиям в перспективе планируют привлечь и другие коллективы. Организовано все на самом серьезном уровне – игрокам предоставляют бесплатное питание, на матчах ведется подробная статистика, фото и видеосъемка. А лучшим командам вручат кубки и медали, а также дипломы, призы и подарки.

Игры «Лиги Чемпионов Бизнеса» проходят на стадионе «Стрела» (улица Краснодонская, 23Б). Все желающие в перспективе участвовать в них могут обращаться по телефону +7(906)581-72-08 (Кирилл Михайлов) или по e-mail: kirill.mikhailov@rusporting.ru