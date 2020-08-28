Житель Воронежской области покрывал сестру, ударившую его ножом

В Павловском районе сестра ударила брата ножом. Не выдержала его пьянок.

На днях 40-летний мужчина выпивал с соседом. 35-летняя женщина решила прекратить застолье, из-за чего родственник начал ее оскорблять и душить. Сосед разнял их, но женщина взяла кухонный нож и ударила брата в грудь. Соседи вызвали "Скорую".

Потерпевший долго не рассказывал оперативникам про обстоятельства получения ножевого ранения. Он говорил, что упал и наткнулся на торчавший из земли штырь. Однако правоохранители обнаружили улики, при предъявлении которых сестра призналась и показала, где нож.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.