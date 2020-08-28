Житель Воронежской области потерял 771 тыс рублей, "играя на бирже" с мошенниками

За 27 августа жертвами дистанционных аферистов стали 11 жителей Воронежской области. В общей сложности они потеряли около миллиона рублей.

Так, в Павловском районе 61-летний мужчина лишился 771 тысячи рублей, решив обогатиться игрой на биржевых ставках. В интернете его внимание привлекла реклама пассивного заработка на виртуальной бирже. Около двух месяцев мужчина, следуя инструкциям биржевых лже-консультантов, вкладывал деньги в свой виртуальный счет и следил за "увеличением" дохода. Через некоторое время он решил обналичить деньги, но тут консультанты перестали выходить на связь, а вложенные средства так и остались на виртуальных счетах.

Будьте бдительны, помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не сообщайте никому свои личные данные, коды банковских карт и не переводите бездумно деньги не пойми кому.

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