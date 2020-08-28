Заповедник покажет воронежцам выставку о краснокнижных насекомых

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

1 сентября в Воронежском природном биосферном заповеднике имени Пескова откроется выставка областного краеведческого музея «Насекомые красной книги».

Экспозиция покажет представителей самого многочисленного типа животных – членистоногих, это паукообразные и насекомые, включенные в Красные книги различных уровней – в список Международного Союза охраны природы и природных ресурсов, Красную книгу РФ и Красную книгу Воронежской области.

Авторы выставки, составители региональной Красной книги, постарались познакомить посетителей с внешним видом, распространением, особенностями биологии значительного количества охраняемых беспозвоночных животных. Кроме того, они называют причины сокращения их численности и указывают необходимые меры их охраны.

Выставка будет работать до 1 ноября.