Под Воронежем "Лада гранта" перевернулась в кювет: водитель погиб

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За 27 августа в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 111 ДТП, в авариях семь человек получили различные травмы, двое погибли.

Около 16.00 смертельная авария произошла в Поворинском районе. На 4-м километре автодороги «Подъезд к Саратову - поселок Красное Знамя» водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, вылетел на обочину и перевернулся в кювет. 56-летний мужчина скончался на месте.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Вторая смертельная авария случилась на Чернавском мосту в Воронеже - погибла 18-летняя девушка