До 5 сентября не будет воды в 60 домах Воронежа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

До 5 сентября включительно не будет горячей воды более чем в 60 многоквартирных домах. Срок отключения продлили из-за сложности ремонта магистральной теплотрассы на улице 20-летия Октября, сообщили в компании «Квадра - Воронежская генерация». Вместо трубопровода диаметром 400 мм прокладывают 600 мм, протяженностью 460 м. По времени работы увеличились из-за соседства участка с проезжей частью, это ограничивает применение спецтехники.

До 5 сентября не будет горячей воды по следующим адресам:

- ул. Большая Стрелецкая, 20д,

- ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а,

- ул. 20-летия Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91,

- ул. Гродненская, 2, 65,

- ул. Ворошилова, 1в, 1г; 1д, 1/3, 1/4, 1/5,

- ул. Краснознамённая, 10, 12, 15,

- ул. Платонова, 7,

- ул. Свободы, 10, 31,

- ул. Кольцовская, 70,

- ул. Куцыгина, 6, 21, 27,

- ул. Красноармейская, 17, 27, 60,

- ул. Станкевича, 38, 40,

- ул. Кирова, 8, 10, 22, 24,

- ул. Пушкинская, 41, 45,

- ул. Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е,

- ул. Комиссаржевской, 15,

- ул. Карла Маркса, 74, 76, 98, 45а,

- ул. Никитинская, 7, 16а,

- ул. Студенческая, 34,

- ул. 25 Октября, 15, 31, 41а.