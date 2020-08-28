До 5 сентября не будет воды в 60 домах Воронежа

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
До 5 сентября включительно не будет горячей воды более чем в 60 многоквартирных домах. Срок отключения продлили из-за сложности ремонта магистральной теплотрассы на улице 20-летия Октября, сообщили в компании «Квадра - Воронежская генерация». Вместо трубопровода диаметром 400 мм прокладывают 600 мм, протяженностью 460 м. По времени работы увеличились из-за соседства участка с проезжей частью, это ограничивает применение спецтехники.
До 5 сентября не будет горячей воды по следующим адресам:
- ул. Большая Стрелецкая, 20д,
- ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а,
- ул. 20-летия Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91,
- ул. Гродненская, 2, 65,
- ул. Ворошилова, 1в, 1г; 1д, 1/3, 1/4, 1/5,
- ул. Краснознамённая, 10, 12, 15,
- ул. Платонова, 7,
- ул. Свободы, 10, 31,
- ул. Кольцовская, 70,
- ул. Куцыгина, 6, 21, 27,
- ул. Красноармейская, 17, 27, 60,
- ул. Станкевича, 38, 40,
- ул. Кирова, 8, 10, 22, 24,
- ул. Пушкинская, 41, 45,
- ул. Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е,
- ул. Комиссаржевской, 15,
- ул. Карла Маркса, 74, 76, 98, 45а,
- ул. Никитинская, 7, 16а,
- ул. Студенческая, 34,
- ул. 25 Октября, 15, 31, 41а.