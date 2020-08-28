На закрытии Армейских игр под Воронежем пройдет световое шоу и историческая реконструкция

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Более 5 000 зрителей смогут увидеть закрытие конкурса Армейских международных игр-2020 «Мастера автобронетанковой техники» на полигоне в Острогожске, сообщил объединенный пресс-центр АрМИ-2020.

Церемонию закрытия соревнований начнет рота Почетного караула Преображенского полка Западного военного округа. В программе интерактивное шоу со светографическим представлением команд стран-участниц шестого международного конкурса военных водителей и специалистов авторемонтных мастерских, реконструкция боя 29 августа 1941 года с участием более 100 военных реконструкторов из более чем 10 военно-исторических клубов.

- В закрытии Игр планирует принять участие байкер-клуб «Ночные волки». Также зрители увидт выступление женской команды Учебного центра Минобороны России на трассе общей протяженностью свыше 8 км, - отметили в пресс-службе Западного военного округа. - Гостей встретят новый талисман конкурса «Автошка» и сводный оркестр 147-й автомобильной базы и учебного центра Минобороны РФ с получасовым кавер-выступлением известных музыкальных композиций.