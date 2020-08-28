В Воронеже проходит благотворительная акция "Добрый букет"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже перед началом учебного года проходит ставшая уже традиционной благотворительная акция «Добрый букет». Вместо массовых букетов учителям от каждого школьника организаторы предлагают воронежцам подарить учителю один букет от класса. Остальные деньги, которые планировалось потратить на цветы, родители направляют на помощь воронежским детям, заболевшим раком.

Акция проводится с 2015 года. В 2019-м в акции приняли участие 312 классов из 115 учебных заведений города и области. Собрали 1 226 983 рубля. Благодаря этой помощи 13 детей получили дорогостоящие лекарства, двое из этого списка уже успешно завершили лечение.