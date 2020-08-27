Смягчение ограничений в Воронежской области: разрешили публичные слушания и работу организаций дополнительного образования

Публичные слушания вновь можно будет проводить Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В обычном режиме смогут работать школы, колледжи, техникумы и организации дополнительного образования Воронежской области. 27 августа соответствующий указ о смягчении ограничений подписал губернатор Александр Гусев.

Мы уже сообщали, что с 28 августа местным кинотеатрам разрешили работать при заполняемости залов не более 50% и соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Кроме того, теперь можно проводить общественные обсуждения, публичные слушания по межеванию территории и проектам правил благоустройства.

В обычном режиме заработают организации и ИП, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям.