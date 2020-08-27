Ночью в центре Воронежа сняли на видео драку у бара

Момент драки Фото: принтскрин видео.

В Воронеже на улице 25-летия Октября, неподалеку от бара Barak O'Mama, произошла массовая драка. Частично произошедшее попало на видео, которое впоследствии 27 августа горожане выложили в социальных сетях. Судя по записи, в «разборке» активно участвуют два молодых человека. Однако чуть позже к ним подключились и другие участники.

Однако заявление в полицию после этого инцидента так никто и не подал. Оказалось, что драка произошла еще 25 августа. В тот день примерно в 21:30 в экстренную службу «112» поступил звонок о дерущихся молодых людях. Однако столкновение быстро сошло на нет, и его участники успели разойтись до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Местные жители уверяют, что видят подобную картину чуть ли не каждые выходные. Ходить за примерами далеко не нужно: в феврале там же группа молодых парней устроила потасовку между припаркованными автомобилями.