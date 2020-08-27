В Воронежской области без горячей воды и отопления могли остаться роддом и войсковые части

Как сообщили в региональном УФАС, 25 августа рассмотрено два дела в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в связи с нарушением закона о защите конкуренции.

Заявления антимонопольщикам написали ООО «Святогор» и ФГБУ «Центральное жилищное-коммунальное управление» Министерства обороны РФ. По их сообщениям, компаниям угрожали прекратить поставки газа в связи с задолженностями.

Вот только та же котельная ООО «Святогор» снабжает теплом тот же БУЗ ВО «ВГКБСМП № 10» (роддом, больница).

- Ограничение или прекращение поставки газа, используемого для оказания коммунальных услуг для потребителей, среди которых имеются медицинские учреждения, запрещено. Кроме того, также запрещено ограничение поставки газа, используемого для оказания коммунальных услуг на объектах Министерства обороны РФ, - отметили в пресс-службе УФАС.

ФГБУ «Центральное жилищное-коммунальное управление» газ также нужен для производства тепловой энергии и обеспечения горячей водой войсковых частей, военкоматов и военных госпиталей.

- Введение полного ограничения поставки газа, либо угроза ведения такого ограничения запрещены действующим законодательством поскольку могут привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей. Таким образом, ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» нарушило часть 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции», - считают антимонопольщики.