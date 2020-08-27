В Воронежской области сгорел сгорел 71 гектар леса под Лисками

На тушение лесного пожара в Лискинском районе ушли сутки. По данным регионального МЧС огонь "съел" 71 гектар. Потушить его удалось лишь через сутки - сегодня в 14.50. Напомним, причиной ЧП стало возгорание травы, после чего пламя пошло уже по лесу и подобралось на 600 метров к хутору Подлесный, в котором проживает 91 человек, в том числе 18 детей.

Районная администрация эвакуировала из населенного пункта 26 человек. К счастью, за предыдущую ночь хутор смогли отбить от огня. Но само возгорание долго не могли локализовать даже с помощью вертолета МИ-8, который участвовал в тушении с воздуха.

Кроме того, вчера в Бобровском районе вчера потушили еще один лесной пожар. Пламя также близко подобралось к населенному пункту, но эвакуации жителей не потребовалось.