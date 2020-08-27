Воронежские кинотеатры откроются после коронавирусного простоя

А вы хотите в кино? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев согласовал открытие кинотеатров. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе регионального правительства. Однако наполняемость залов должна быть до 50%. Примечательно, что именно 27 августа в нашей стране отмечают День российского кино.

Потенциально уже с 28 августа можно будет посмотреть что-то на большом экране. Вместе с тем, напомним, с 14 сентября разрешается работа театрально-концертных организаций с заполнением залов не более 50%.

Кстати, в недавнем опросе каждый третий воронежец признался, что хотел бы сходить на концерт или спектакль после снятия ограничений.