В центре Воронежа иномарка протаранила мотоцикл: ранена 12-летняя девочка

У дома № 23 на улице Кольцовской в Центральном районе произошла авария, в которой пострадала школьница.

- В 14.45 «Опель», которым рулил 21-летний водитель, сбил мотоцикл «Ямаха», на котором ехали 49-летний мужчина и на заднем сидении 12-летняя девочка. Мотоциклиста и его пассажирку отвезли в больницу. Мужчину после оказания первой помощи отпустили домой, а вот девочку госпитализировали. Насколько серьезны ее травмы, пока неясно. Водителю «Опеля» помощь врачей не потребовалась, - рассказали в городском отделе пропаганды УГИБДД.

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