В Воронеже рядом с четырьмя школами дети каждый день рискуют получить травмы

Такая вот жуть находится прямо напротив школы № 52. Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

В ходе рейда активистов регионального Общероссийского народного фронта (ОНФ) по школам безобразия обнаружили во дворах четырех учебных заведений.

Прямо напротив школы № 52 по улице Артамонова в Железнодорожном районе находится полузаброшенное производственное здание. Забора нет, прилегающая территория завалена бытовым и строительным мусором, кучами грунта, из которого торчат увесистые куски бетона. Понятно, что опасность травм детей здесь велика.

Не менее негативное впечатление произвел двор, граничащий с забором лицея № 3 на улице Переверткина Железнодорожного района. Там стоят старые железные гаражи, вокруг – горы мусора. Но особенно напрягает развалившийся тротуар возле лицея, где легко поломать ноги.

Гаражи с валяющимися рядом кучами мусора возле лицея № 3. Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

На дороге возле лицея № 3 запросто можно сломать ногу. Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

Еще более проблемная ситуация около школы № 92 в микрорайоне Шилово. Ученикам приходится идти на занятия по внутриквартальному проезду или по газонам. Знаки «Внимание, дети» установлены не по ГОСТу – они криво прикреплены к опоре освещения. У центрального входа от асфальта остались только отдельные куски. У стоящего вблизи столба нет фонаря.

Напротив школы на расстоянии не более сотни метров более 30 лет стоит недостроенное здание медсанчасти. Она должна была обслуживать сотрудников теплостанции, которая так и не появилась. Это четыре этажа без окон и дверей. И без забора. В здании есть дыры, по которым можно провалиться в подвал, а полы усыпаны битым кирпичом и кусками бетона.

Недостроенная медсанчасть - из нее четко видно здание школы № 92. Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

Как сообщили в ОНФ, как раз во время рейда в заброшенном здании играли 10–12-летние мальчишки. Они забрались на верхний этаж по лестнице без перил. Некоторые взрослые здесь играют в пейнтбол, а дети – в войну. Ранение во время пробежек по недостроенной медсанчасти можно получить вполне реальное.

В заброшенном недостроенном здания дети частенько играют, залезая на верхние этажи. Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

У школы № 4 Острогожска находится очень опасная дорога. Ученики, идущие на занятия со стороны улиц Почтовой, Красноармейской, Весенней, вынуждены выходить на оживленную проезжую часть с ограниченной видимостью. Здесь нет тротуара, «зебры», «лежачих полицейские», знаков, ограничивающих скорость и предупреждающих водителей о детях на дороге.

Общественники направили сведения об этих опасных местах и предложения по их устранению в муниципалитеты и профильные службы.

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