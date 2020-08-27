Спектакли двух воронежских театров вошли в конкурсную программу Международного Большого Детского фестиваля

Спектакли двух воронежских театров попали в конкурсную программу III Международного Большого Детского фестиваля. Это "Чук и Гек" театра драмы и "Мой дедушка был вишней" Нового театра.

Фестиваль откроется 17 октября в Москве и завершится 13 ноября в Санкт-Петербурге. Всего в этом году на него поступило 365 заявок, из которых экспертный совет одобрил 44. Лауреатов фестиваля определит независимое жюри, в которое войдут дети и подростки от 6 до 16 лет, участники детских актёрских студий, музыканты, спортсмены, победители Всероссийских школьных олимпиад. Об этом сообщил региональный департамент культуры.

Художественный руководитель фестиваля - актер Сергей Безруков. По его словам, при выборе спектаклей организаторы руководствовались главным принципом: постановки должны быть интересны современным детям, для которых помимо смысла произведения, очень важна визуальная составляющая.