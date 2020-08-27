В августе трое воронежцев заразились коронавирусом за границей

Воронежцам нужно путешествовать, соблюдая нормы безопасности Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

27 августа региональный штаб по коронавирусу сообщил, что число жителей Воронежской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 (ПЦР+) достигло 13 736. При этом выздоровели 14 409 человек (с ПЦР+ 12 216). Умерли - 125 пациентов.

Напомним, по данным портала «Стопкоронавирус», в Воронежской области новая инфекция за последние сутки подтвердилась у 101 человека.

Отметим, что с 1 августа в регион из-за границы вернулся 8431 человек. Коронавирус обнаружен у 3 воронежцев, побывавших за границей.

Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, за последнюю неделю отмечен рост заражения коронавирусом сотрудников организации торговли и общественного питания. Если раньше это были единичные случаи, то сейчас их 12.

- За последние 2 недели уровень заболеваемости ОРВИ в регионе вырос на 40%. При обследовании людей с признаками ОРВИ, в 20% случаев обнаруживаются сезонные вирусы: риновирусы, аденовирусы, РС вирусы, вирусы парагриппа, - отмечают в региональном оперштабе.

Кроме того, в Воронежскую область уже поступила первая партия вакцины от гриппа для взрослых – 292 тысяч доз.