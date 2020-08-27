В Воронеже водитель «Рендж Ровера» нарвался на штраф из-за неправильной парковки

Фото нарушения Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже водителя «Рендж Ровера» оштрафовали за парковку у знака «Остановка запрещена». Горожане опубликовали фото с дорогой иномаркой в интернете, где его впоследствии и нашли полицейские.

Оказалось, что 13 августа примерно в 12.00 внедорожник у дома №2 по улице Плехановской оставил 63-летний житель Северного микрорайона. В итоге его оштрафовали на 1500 рублей.

Кстати, если вы стали свидетелем нарушений вравил дорожного движения, то можете направить информацию на сайт ГИБДД либо сообщить о нарушении в дежурную часть по телефону: 269-61-02 или 02.