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Общество

Воронежский инспектор помог водителю, у которого на трассе взорвалось колесо

Мужчина ехал из Мурманской области
Олег ИвановОлегИванов
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На помощь автолюбителю пришел капитан полиции Олег Дубовиков

На помощь автолюбителю пришел капитан полиции Олег Дубовиков

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

26 августа примерно в 18.15 к сотруднику ГИБДД, капитану полиции Олегу Дубовикову за помощью обратился мужчина. Инспектор дежурил в Богучарском районе на стационарном посту ДПС, на 741 км дороги М4-«Дон».

Оказалось, что 35-летний житель Мурманской области ехал на автомобиле Hyundai Solaris в столицу. Но в Воронежской области, у иномарки взорвалось колесо. «Запаски» у автолюбителя не было, а проезжающие мимо водители на просьбы о помощи не реагировали.

- Потеряв всякую надежду, что хоть кто-нибудь согласится ему помочь, мужчина, заметив неподалеку инспектора ДПС, решил обраться к нему. Сотрудник вместе с водителем сняли с автомобиля колесо и на патрульном транспортном средстве направились в автомагазин, где приобрели новую покрышку. На станции технического осмотра колесо отремонтировали, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчина продолжил свой путь.