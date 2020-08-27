Воронежских школьников лишили «продленки» из-за коронавируса

Оставлять детей после занятий в школе пока не разрешают. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов ответил на наиболее частые вопросы родителей в режиме онлайн.

Один из главных невыясненных вопросов: будет ли с началом учебного года в школах организована «продленка». Для многих родителей, которых работодатели не готовы отпускать раньше, чтобы забрать детей, она решала эту проблему.

Увы, Олег Мосолов заявил, что фактически «продленку» из-за профилактики коронавируса сейчас сделать практически невозможно. По его словам, есть рекомендация Роспотребнадзора, что нельзя допускать общения учеников разных классов. А в случае «продленки» это практически неизбежно. Впрочем, Мосолов допустил ее возможность, если удастся набрать достаточное количество ребят из одного класса. На практике, однако, это трудновыполнимо.

Кроме того, Олег Мосолов заявил, что тесты на коронавирус учителям в обязательном порядке делать не будут. Также руководитель департамента сообщил, что детей, пришедших в школу сразу после отдыха на курортах Краснодарского края, не изолируют на 14 дней.

На вопрос о длительности уроков Мосолов допустил возможность в отдельных случаях их сокращения до 40 минут. Физкультурой, пока позволяет погода, дети будут заниматься на улице. При этом ребята из разных классов должны находиться друг от друга как можно дальше. А если физкультура будет в спортзале, то два класса могут заниматься там одновременно только, если между ними поставят перегородки или ширмы. В любом случае в раздевалках они не должны пересекаться.

О других мерах предосторожности в школах в связи с эпидемией коронавируса читайте в нашем большом материале.

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