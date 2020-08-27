Воронежские заповедник показал, как ведут себя косули в брачную пору

Сотрудники Воронежского заповедника "подсмотрели", как ведут себя в дикой природе косули в брачный период. На видео самцы активно делят территорию и преследуют, даже можно сказать терроризируют, самок. Любопытно, что гон у европейской косули происходит раньше, чем у оленя и лося (у них он начинается осенью), а оплодотворенная самка может отодвинуть срок беременности на более поздний, чтобы ее малыш появился на свет в теплое время года.

- Преждевременно оплодотворённая яйцеклетка не может развиваться вплоть до начала «нормального» зимнего срока беременности, характерного для семейства Оленьи. Поэтому для косуль характерна эмбриональная диапауза – время, когда развитие зародыша приостанавливается на несколько месяцев, благодаря чему потомство появляется в тёплое время года. У косуль бывали случаи повышения половой активности осенью и даже зимой, когда у самок начинается активное развитие плода, - отметил старший научный сотрудник заповедника Александр Мишин.