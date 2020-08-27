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Воронежцев просят ответить, готовы ли они пересесть на общественный транспорт

Для этого запустили специальный опрос
Олег ИвановОлегИванов
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Мэрия Воронежа 27 августа решила запустить опрос, чтоб узнать, готовы ли воронежцы пересесть из автомобилей или такси в городской общественный транспорт.

Пока разработана новая маршрутная сеть, внедрена система безналичной оплаты и заключены новые контракты, позволяющие штрафовать перевозчиков за нарушения. Ожидается обновление подвижного состава, упорядочивание работы транспорта в вечернее время и организация выделенных полос.

Результаты опроса обещают учесть в работе по модернизации системы общественного транспорта. Городская администрация хочет понять, как часто вы им пользуетесь и каким видите его в будущем.

Варианты описывают то, каким транспортом пользуются воронежцы сейчас и готовы ли они пересесть на общественные автобусы и троллейбусы. Поучаствовать можно здесь.