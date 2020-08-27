На левом берегу Воронежа столкнулись маршрутный автобус и четыре легковых автомобиля

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

27 августа примерно в 7.40 у дома №157 по улице Димитрова произошла авария с участием маршрутного «ПАЗа» и еще четырех легковых автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП пострадала женщина - пассажир автомобиля «ВАЗ-2110».

На левом берегу Воронежа столкнулись маршрутный автобус №124, за рулем которого был 21-летний водитель, автомобиль «Сузуки Эвери» под управлением 41-летнего мужчины, «Богдан», которым управлял также 41-летний водитель, а также отечественная легковушка «ВАЗ-2110» под управлением 36-летнего воронежца и «Опель Астра» под управлением 66-летнего водителя.

Сотрудники полиции проводят проверку.