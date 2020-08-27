В Воронежской области потушили лесной пожар под Лисками

В Лискинском районе Воронежской области пожарным с помощью спецтехники удалось потушить крупный лесной пожар. По данным регионального МЧС, огонь ликвидировали в сегодня в 10.40.

Напомним, причиной ЧП стало возгорание травы, после чего пламя пошло уже по лесу и подобралось на 600 метров к хутору Подлесный, в котором проживает 91 человек, в том числе 18 детей.

Районная администрация срочно направила в населенный пункт автобусы для эвакуации людей. В ГУ МЧС по Воронежской области рассказали, что ими воспользовались 26 человек. К счастью, за ночь хутор смогли отбить от огня. Но само возгорание долго не могли локализовать даже с помощью вертолета МИ-8, который участвовал в тушении с воздуха.