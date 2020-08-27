В Воронежской области возобновился рост по заболеваемости коронавирусом

Из архива "КП".

На 27 августа по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом в Воронежской области инфекция подтвердилась у 101 человека. На лицо - возобновление роста заболеваемости. К сожалению, в последние дня вырисовывается именно такая картина. С начала пандемии инфекцию обнаружили всего у 13736 человек. За то же время выздоровело 12288. Умерло по данным регионального оперштаба (информация актуальна на конец прошлой недели, так как именно с периодичностью раз в семь дней правительство области публикует данную информацию) 119 человек. А вот по данным федерального - пока 107. Возможно, остальные летальные случаи войдут в статистику позже.

А активно фазе инфекция сейчас протекает у 1341 человека.

Также стало известно еще о нескольких вспышках ковида в Воронежской области. В Управлении соцзащиты Таловского района инфекция подтвердилась у шести сотрудников. Ведомство временно закрыли. А в Хохольской РБ ковид обнаружили у одного из врачей реанимационного отделения и двух медсестер, контактировавших с ним. В медучреждении полагают, что заражение пошло от специалиста, заразившегося в быту.