Воронежцы просят мэрию запретить строительство жилого дома за поликлиникой на улице Тимирязева

Местные жители все-таки надеются "отбить" участок. Фото предоставлено ОНФ Воронежской области.

Активисты из Воронежа, из числа местных жителей пытаются отстоять участок за поликлиникой на улице Тимирязева. Сейчас там фактически пустырь и незавершенное строительство. Люди обеспокоены, что на пустыре могут построить жилой дом, чего им бы не хотелось. Ранее земельный участок на Тимирязева, 23А хотели отдать под новый корпус для переполненной поликлиники №1. Против такого варианта жители соседних домов не возражают. Однако, как говорится, что-то не сложилось. И сегодня уже об этом нет и речи. Жители даже обратились к активистам из регионального Общероссийского народного фронта за поддержкой:

- Если на тесной внутридворовой территории будет еще один многоквартирный дом, начнется настоящая война за парковочные места, придется перемещать контейнерную площадку. У нового дома, который нам хотят навязать, не будет полноценного двора, мест для личных автомобилей. А его контуры уже читаются на публичной кадастровой карте. Даже известен потенциальный застройщик, с которым еще в 2019 году заключен договор аренды этого земельного участка, – заявили члены инициативной группы граждан.

Действительно, похоже, что вопрос со строительством многоквартирного дома - дело практически решенное. Вот что ответили на это в мэрии:

- Земельный участок по улице Тимирязева 23А расположен в двух функциональных и территориальных зонах одновременно. Это противоречит действующему законодательству. Отметим, что дата постановки на кадастровый учет земельного участка: 3 марта 2003 года. Сегодня на данном участке расположены многоквартирный дом и объект незавершенного строительства. Переводом участка полностью в зону многоэтажной жилой застройки исправляется ошибка, допущенная еще 17 лет назад. Перевод в другую зону невозможен, поскольку в таком случае неизбежно будут нарушены права правообладателя объекта незавершенного капитального строительства, расположенного на данном участке, - отметили в администрации города.