В Воронеже санитарные врачи не рекомендуют купаться на пяти пляжах

Купаться в Воронежской области рекомендуют не везде, а вот загорать прямо на песке можно смело. Фото: из архива «КП»

Специалисты Роспотребнадзора подвели итоги проверок воды в реках и песка на пляжах возле них.

По воде не соблюдены нормативы по микробиологическим показателям в пяти местах отдыха Воронежа:

1. водохранилище в районе санатория имени Горького;

2. река Усмань у пляжа базы отдыха «Сосновый бор»;

3. левый берег водохранилища южнее трассы «Дон», в 2,4 километра на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж;

4. река Усмань у базы отдыха «Маяк»;

5. водохранилище в районе пляжа у стадиона «Локомотив».

В Воронежской области по тем же причинам не рекомендуют купаться в следующих местах:

1. Россошь, река Сухая Россошь пляж «Солнышко»;

2. Ольховатский район: река Черная Калитва, пляжи «Песчанка» (поселок Малые Базы) и «Детский» (поселок Большие Базы);

3. Подгоренский район: река Дон, пляжи сел Колодежное и Белогорье;

4. Кантемировский район: вода водохранилища на ручье Федоровка, пляж райцентра.

Везде, где обнаружили нарушение норм по содержанию бактерий, в Роспотребнадзоре потребовали установить аншлаги с соответствующей информацией.

Радует то, что с песком во всех местах, где проводили проверку, все в порядке.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".