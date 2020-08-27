В Воронежской области водитель иномарки сбил насмерть подростка на мопеде

Подъехавшие на скорой врачи могли только констатировать смерть. Фото: из архива «КП»

В четверг, 26 августа, в 23.30 на 101 километре дороги «Трасса Дон» - Бутурлиновка-Воробьевка-Калач в Воробьевском районе случилось ДТП, закончившееся трагедией.

- 42-летний житель Татарстана, управлявший «Ауди», ехавший со стороны Калача в направлении села Новотолучеево, поздно заметил двигавшегося впереди подростка на мопеде. Иномарка смяла маленький «Орион Грифон». 17-летний юноша, местный житель, погиб на месте, - рассказали в региональном ГУ МВД.

И добавили печальную статистику прошедших суток:

- 26 августа произошло 111 ДТП, из них 86 – в Воронеже, 20 – в районах области, 5 – на федеральных трассах. В девяти авариях два человека погибли, еще восемь получили травмы.

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