Еще один крупный лесной пожар в Воронежской области удалось потушить

Пожар в Бобровском районе здорово напугал жителей. Фото ГУ МЧС по Воронежской области.

За прошлые сутки в Воронежской области произошло сразу два крупных лестных пожара, причиной которых стало возгорание сухой травы. Один из них в Лискинском районе пока не могут потушить - на месте работают более 130 человек, спецтехника, в том числе вертолет МИ-8. К счастью, за ночь им удалось отбить от огня хутор Подлесный. Часть его жителей эвакуировали.

Второй лесной пожар произошел в Бобровском районе. Там огонь вплотную подобрался к селу Карандеевка, в котором проживают 70 человек. Людей уже были готовы эвакуировать, но обошлось.

- В тушении пожара был задействован 71 человек и 24 единицы спецтехники. Дополнительно направили пожарный поезд и вертолет МЧС. Пожар удалось ликвидировать в 21.30,- сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.