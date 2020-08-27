В Воронежской области всю ночь отбивали хутор от лесного пожара: 26 человек эвакуировали, огонь с воздуха тушит спецвертолет

Всю эту ночь в Лискинском районе пожарные и добровольцы отбивали населенный пункт от лесного пожара. Напомним, причиной ЧП стало возгорание травы, после чего пламя пошло уже по лесу и подобралось на 600 метров к хутору Подлесный, в котором проживает 91 человек, в том числе 18 детей.

Районная администрация срочно направила в населенный пункт автобусы для эвакуации людей. В ГУ МЧС по Воронежской области рассказали, что ими воспользовались 26 человек. К счастью, за ночь хутор смогли отбить от огня. Но само возгорание пока еще потушить не могут, даже с помощью вертолета МИ-8.

- По состоянию на семь утра тушение пожара продолжается, на месте пожара работает группировка из 138 человек и 41 единица техники. Вертолет МИ-8 продолжает работу.

Сил и средств достаточно, угроза населенным пунктам и объектам на данный момент отсутствует, - сообщает ведомство.