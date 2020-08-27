В Воронеже за кражу велосипеда могут на пять лет посадить подростка

Из архива "КП". Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Воронежские полицейские завели уголовное дело по статье "Кража" на 15-летнего подростка. Ему могут дать до пяти лет лишения свободы за похищение велосипеда.

Парень просто шел мимо торгового центра, расположенного на Московском проспекте, увидел на парковке велосипед, срезал у него противоугонный трос и забрал. Добычу он оставил у своего приятеля, проживающего в Подгорном, на некоторое время, чтобы затем продать.

Хозяином велосипеда оказался парень не намного старше -19-ти лет. Молодой человек обратился в полицию, и там по камерам видеонаблюдения отследили вора.

- В отделе полиции подросток признался в содеянном и пояснил, что проходя по территории парковки, обратил внимание на велосипед. В ходе проведенного обыска, полицейские изъяли велосипед на территории микрорайона Подгорное. Ущерб потерпевшему составил порядка 15 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.