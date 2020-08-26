Почетными гражданами Воронежа в этом году могут стать ветеран Великой Отечественной войны и врач-пульмонолог

Члены городской Общественной палаты определились с кандидатурами на звание "Почетного гражданина Воронежа". По их мнению, этого высокого звания наиболее достойны Иван Осадчук и Наталья Костина. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Окончательное решение о присвоении им почетного звания примут депутаты Воронежской городской Думы на очередном заседании.

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Иван Осадчук – военный медик, ветеран Великой Отечественной войны, участвовал в боевых действиях в составе Южного, Центрального, Юго-западного и Воронежского фронтов. Награжден орденами Отечественной войны II степеней, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Киева» и другими. После окончания войны он продолжил работать в сфере здравоохранения. В этом году Иван Николаевич отметил свое 104-летие.

Наталья Костина – врач-пульмонолог, заведующий пульмонологическим отделением Воронежской областной клинической больницы №1. С 2011 года – главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Воронежской области. Стаж работы в здравоохранении – 24 года. С первых дней апреля, когда открылся корпус для лечения пациентов с короновирусной инфекцией, Наталья Эдуардовна принимает непосредственное участие в лечении пациентов. За добросовестный и высокопрофессиональный труд имеет награды Минздрава РФ, правительства Воронежской области.