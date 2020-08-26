В центре Воронежа прохожему, сделавшему замечание за парковку на тротуаре, проломили голову

Водитель одной из иномарок ответит за нарушение правил парковки. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» рассказали о ЧП, случившемся еще субботней ночью.

По словам очевидца, между 00.45 и 1.15 22 августа у входа в «Галерею Чижова» прямо на тротуаре припарковались две иномарки. Прохожий решил непременно добиться наказания водителей, столь нагло нарушающих правила. И мешал уехать до прибытия ГИБДД (гаишников вызвал тоже он) сначала паре на Range Rover без номеров, потом девушке с подругами. Представительницы слабого пола попросили заступиться за них некоего парня с перебинтованной рукой. Тот ударил принципиального прохожего. Да так что (опять же по словам очевидца) проломил ему голову.

В итоге Range Rover без номеров уехал. А окровавленному прохожему пришлось вызывать себе скорую. В больнице ему зашили рану. Мужчина ищет тех, у кого может быть видеозапись этого инцидента. В «Галерее Чижова» данными с их камер поделиться не пожелали. В то же время пострадавший склонен решить вопрос со своими обидчиками мирным путем.

В полиции рассказали, что заявления о том, что прохожему проломили голову, у них нет. Но по сообщениям СМИ стражи порядка будут проводить проверку. А вот нарушения парковки зарегистрировали. По крайней мере водителю одной из машин (той, что была с номерами), грозит штраф.

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