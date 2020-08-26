Филармония обменяет воронежцам билеты на отмененные концерты на ваучеры, по которым можно сходить на другие выступления

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

83-й концертный сезон воронежская филармония откроет 26 сентября. В этот день, а также на следующий, представят программу с участием солиста Мирослава Култышева и Воронежского академического симфонического оркестра.

Мирослав Култышев – один из выдающихся солистов своего поколения, представитель петербургской фортепианной школы, победитель XIII Международного конкурса имени Чайковского и Международного конкурса Monte Carlo Piano Masters. 26 и 27 сентября он сыграет Двадцать первый концерт Моцарта для фортепиано с оркестром. Завершит вечер Пятая симфония Бетховена в исполнении симфонического оркестра.

В новом сезоне воронежских меломанов ждут новые программы, а также ряд изменений, связанных, в первую очередь, с заботой о здоровье и безопасности. Рассадка в зале будет осуществляться с учетом рекомендаций Роспотребнадзора с дистанцией не менее одного метра.

- Все филармонические концерты теперь имеют возрастное ограничение 16+. Это касается не только вечерних, но и дневных воскресных программ, которые будут начинаться в 13.00. Кроме того, в сезоне 2020-2021 принято решение отказаться от привычной абонементной системы. Еще одно важное уточнение: концерты, отмененные в период с 19 марта по 30 июня 2020 года, состоятся в новом сезоне. Ранее приобретенные билеты и абонементы слушатели могут обменять на ваучеры, дающие право посетить равноценные мероприятия, - отметили в филармонии.

Касса возобновит работу 26 августа.