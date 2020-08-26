Под Воронежем многодетная пара, прожившая вместе 70 лет, стала «Золотой семьей России»

Григорий и Матрена Пашковы вместе уже почти 70 лет. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Одними из победителей всероссийского конкурса «Семья года» стали супруги Пашковы из Новоусманского района. Григорий Филиппович и Матрена Васильевна 22 ноября будут отмечать 70 лет со дня свадьбы. Они вырастили пять сыновей, а сейчас, естественно, находятся на пенсии. А еще в семье Пашковых 11 внуков и по 16 правнуков и праправнуков.

Супруги Пашковы вырастили пять сыновей, а те подарили им 11 внуков. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Эксперты оценивали портфолио семей, их визитные карточки. Учитывали и то, насколько активно они участвуют в социальной жизни. По всем этим компонентам Григория Филипповича и Матрену Васильевну признали лучшими в номинации «Золотая семья России».

Григорий Пашков в молодости. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Матрена Пашкова. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

По итогам конкурса будет издана Национальная книга-летопись. Причем сделают два ее издания. В первом будут представлены истории семей-победителей, а во втором – информация о всех участниках конкурса.

Победителей будут чествовать онлайн в День матери 29 ноября.