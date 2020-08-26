В Воронеже вышел на линию первый автобус с кондиционером

В Воронеже вышел на рейс первый городской автобус, оборудованный кондиционером. ПАЗ прикрепили к маршруту №54, который следует по рейсу Юго-Западный рынок-школа №95. Салон автобуса рассчитан на перевозку 61 пассажира, в том число 21 сидячего. По словам компании-перевозчика, которая взяла этот ПАЗ в лизинг, эксплуатация машины будет носить тестовый характер. То есть это совсем не значит, что и на других маршрутах появятся комфортабельные автобусы, в которых можно не умирать от жары, а доехать до нужного места практически с комфортом.

- Автобус с сегодняшнего дня работает на линии. Кондиционер, которым он оснащен, включен постоянно, поэтому форточки во время его работы открываться не должны. Температурный режим в салоне будет подбираться исходя из погоды и других условий. Мы хотим протестировать, будут ли поездки в таком автобусе пользоваться популярностью, нужен ли кондиционер вообще, способен ли он выдерживать наши условия, как отразится его наличие на рентабельности перевозок, будут ли случаться поломки. Думаю, довольно скоро мы получим ответы на большинство этих вопросов. От этого будет зависеть, станем ли мы закупать в будущем машины, оборудованные системой кондиционирования воздуха, - отметил исполнительный директор ООО «АТП-1» Владимир Георгиевский.

Что-то подсказывает, что первый такой опыт станет и последним...