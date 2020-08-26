Воронежский художник получил премию «Инновация-2020»

Иван Горшков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский художник и скульптор Иван Горшков стал лауреатом национальной награды в области современного искусства «Инновация-2020». В этом году она вручалась в 15-й раз. Но учитывая общую ситуацию с коронавирусом, церемония награждения проходила на стыке онлайн и офлайн форматов – трансляция ее для зрителей велась из нижегородского «Арсенала», где демонстрируются восемь персональных выставок художников из номинаций «Художник года» и «Новая генерация».

Лауреатами стали 29 участников. Ивана Горшкова отметили за персональную выставку «Фонтан всего» в номинации «Художник года», он разделил премию с четырьмя коллегами.

Сейчас выставка Ивана Горшкова «Фонтан всего»проходит в нижегородском «Арсенале» (Кремль, корпус 6), она продлится до 17 января 2021 года.