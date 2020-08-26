Вратарь воронежского «Факела» выбил свою команду из Кубка России

Владимир Сугробов приносит победу "СКА-Хабаровску". Фото: кадр с видео

«Факел» и «СКА-Хабаровск» встретились во второй раз подряд. И снова на Дальнем Востоке, но уже в рамках Кубка России.

Основное время матча особых эмоций не принесло. Опасные моменты можно было пересчитать по пальцам одной руки. Пожалуй, по-настоящему команды были близки к голу по разу, но завершающим ударам не хватило точности.

А вот серию пенальти (дополнительного времени по новым правилам не было) уж точно скучной не назовешь. Там были ярко выраженный герой и антигерой. В качестве первого выступил вратарь хабаровчан Сугробов. Он взял два первых пенальти. Футболисты «СКА» сначала тоже не забили. И тоже два 11-метровых. Только вот заслуги голкипера «Факела» Кортнева в этом не было никакой. Оба раза мяч попадал в перекладину.

Зато потом команды показали настоящий мастер-класс по исполнению пенальти. Цели достигли 14 ударов подряд. Счет 7:7. И тут за дело взялись вратари. Сначала коллеге бил Дмитрий Кортнев. Владимир Сугробов дотянулся и отбил мяч. А потом сам ударил так, что Кортнев не дотянулся. Так один вратарь выиграл для своей команды матч, а другой – наоборот.

«СКА-Хабаровск» вышел в 1/32 финала Кубка России. А «Факелу» теперь надо сосредоточиться на первенстве ФНЛ. Дела там у команды неважнецкие – 17 место при всего четырех очках в активе. Впереди 31 августа выездная игра с «Чайкой» из села Песчанокопское Ростовской области. Сельчане пока идут на 15 месте с пятью очками. Матч начнется в 18.00.