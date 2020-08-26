Безработным жителям Воронежской области в период пандемии выплатили более миллиарда рублей

В правительстве Воронежской области подсчитали, сколько жителей региона получили разного рода пособия, оставшись без работы в период пандемии. Речь идет почти о 53 тысячах человек. Суммарно они получили 1 миллиард 351 миллион рублей.

Также там напомнили, что до 1 сентября действуют: пособие по безработице в размере 12130 рублей (для уволенных с 1 марта), минимальное пособие по безработице в размере 4,5 тысячи рублей и доплата к пособию по безработице в 3 тысячи рублей на каждого из детей в возрасте до 18 лет.

А до 1 октября будут также выплачивать: пособие по безработице в 12130 рублей для индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность после 1 марта и признанных безработными и второй пункт - относится к гражданам, утратившим право на получение пособия по безработице после 1 марта в связи с истечением установленного периода его выплаты (срок выплаты продлевается еще на 3 месяца).