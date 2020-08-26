Под Воронежем в аварии с тремя машинами пострадала двухлетняя девочка

фото36.мвд.рф

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого 25 августа пострадало два человека в Новоусманском районе. Авария произошла около в 18.55 на 16-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов».

По предварительным данным полиции, 20-летний мужчина на «Ниссан», выезжая с перекрестка неравнозначных дорог, не предоставил преимущество автомобилю «Фольксваген Поло», двигавшемуся по главной дороге, и врезался в него. После этого «Фольксваген» столкнулся с ГАЗ-33021.

В аварии пострадали два человека в «Фольксвагене» - 32-летний водитель и его 2-летняя пассажирка. Девочку с травмами доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.