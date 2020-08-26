Интернет без пробок: в августе на трассе М4 Дон отмечается взрывной рост 4G-трафика

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Анализ на основе BigData показал, что больше всего автопутешественников, проезжающих территорию Воронежской области в южном направлении и обратно, едут из Московской и Ленинградской областей. Жителями этих регионов на трассе М4 «Дон» скачивается порядка 55% интернет-трафика. Активно путешествуют по родной земле и соседним регионам и сами воронежцы (25% трафика). Значительную часть дата-трафика генерируют туристы, совершающие туры выходного дня из близлежащих Липецкой, Тульской и Ростовской областей – порядка 9% от общего объема 4G-трафика, скачанного за лето 2020 года на трассе.

Аналитики МТС отмечают, интернетом в дороге пользуется почти каждый второй турист. Чаще всего путешественники используют навигационные сервисы, «сидят» в социальных сетях и мессенджерах, а также смотрят видео через онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео таких как IVI, ОККО, МТС ТВ и YouTube.

Больше всего пользователи из разных городов «качают» в пунктах «больших» остановок или затрудненных пробками участков пути – в районе населенных пунктов Лосево, Емань, Каширское, Александровка Донская, Купянка, хутора Соколовский.

«Почти за 3 летних месяца по воронежскому участку трассы М4 «Дон» проехало более миллиона наших абонентов из разных городов России. Интенсивный дорожный трафик на дороге, ведущей на курорты Краснодарского края и Крыма, начался со второй половины июля и отразился на росте интернет-трафика – он вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Больше всего пользователи из разных городов «скачивают» в дневные часы с 10 до 17 часов в выходные дни. Даже в пути путешественники могут продолжать пользоваться мобильным интернетом на привычно высоких скоростях. В 2019 году нами первыми среди телеком-операторов построено и запущено ковровое LTE-покрытие, гарантирующее пользователям стабильно высокие 4G-скорости на всем протяжении трассы на территории Воронежской области. Наличие связи на каждом участке пути сделает дорогу в отпуск и по работе проще и безопаснее», - отметил директор МТС в Воронежской области Андрей Перагов.

Проект по запуску скоростного мобильного интернета вдоль трассы М4 «Дон» являлся одним из пунктов соглашения между МТС и Правительством Воронежской области, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно меморандуму, со стороны компании МТС предусмотрены инвестиции в развитие инфраструктуры связи воронежского региона. Важным направлением сотрудничества также является развитие цифровой инфраструктуры Воронежской области, инновационных цифровых сервисов и решений в области проекта «Цифровой город» для повышения качества жизни жителей, больших данных, облачных сервисов, интернета вещей, телемедицины и образовательных услуг.