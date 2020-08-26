В больнице под Воронежем коронавирус подтвержден у пяти человек

В Хохольской районной больнице временно закрыли реанимационное отделение. Фото: hohcrb.zdrav36.ru

В региональном департаменте здравоохранения подробнее рассказали о вспышке коронавируса в Хохольской районной больнице.

Ходили разговоры о том, что сотрудники медучреждения заразились от пациентки, которую привезли из Воронежа. В департаменте здравоохранения заявили, что, по информации Хохольской районной больницы (напрямую с журналистами ее руководители не общаются), у этой женщины было три отрицательных теста на COVID-19. И она просто получала кислородную поддержку после перенесенной болезни, то есть, не могла заразить никого из окружающих.

В то же время в Хохольской РБ подтвердили, что коронавирус обнаружили у одного из врачей реанимационного отделения и двух медсестер, контактировавших с ним. В медучреждении полагают, что заражение пошло от специалиста, заразившегося в быту. Двое из заболевших находятся на самоизоляции, и только один – в стационаре. Состояние все троих удовлетворительное.

Кроме того, в больнице сообщили, что еще два врача реанимационного отделения в мае перешли на работу в Воронежский областной центр профилактики и борьбы со СПИД в COVID-отделение. Поэтому якобы в реанимации некому стало работать. И отделение после проведения дезинфекции решили временно закрыть. Больных будут отвозить на скорой в Семилукскую районную больницу.

В реанимационном отделении, когда оно еще работало, подхватили коронавирус двое пациентов. Однако их состояние настолько не вызывало опасений, что и перевели на амбулаторное лечение, то есть, фактически выписали.

Ранее в департаменте утверждали, что специальных костюмов для медработников в Хохольской районной больнице достаточно. И что тесты на коронавирус там проводили в полном соответствии с правилами.

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