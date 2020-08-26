Под Воронежем председатель гаражного кооператива вывез раритетную машину и три мопеда из заброшенного гаража

В Борисоглебске кражу автомобиля ВАЗ-2101 и трех мопедов из гаража помогла раскрыть бдительность заместителя начальника местного отдела уголовного розыска.

Внимание капитана полиции Дмитрий Есиков, проезжавшего мимо гаражного кооператива, привлек эвакуатор, который занимался погрузкой "копейки" с советскими номерами. Машина внешне была в отличном состоянии для своего года выпуска. Это и вызвало подозрение у оперативника.

Полицейские опросили всех водителей погрузчиков и установили, что "копейку" доставили жителю Грибановского района. Он сообщил, что ему машину привез 32-летний житель Борисоглебска, который является председателем гаражного кооператива, где ранее стоял раритетный ВАЗ.

Когда полицейские задержали председателя гаражного кооператива, он признался, что владелец гаража умер 15 лет назад, а его 44-летняя дочь часто летает в командировки в Хабаровск, поэтому он спилил замок и перегнал три мопеда «Рига» в свой гараж, а ВАЗ-2101 отвез своему знакомому.

Собственница как раз находилась в Борисоглебске. Женщина сообщила, что ей неоднократно поступали предложения о продаже "копейки", но она отказывалась, потому что автомобиль для нее дорог как память об отце, и она признательна оперативникам, что смогли вернуть машину.

Председателю гаражного кооператива за кражу грозит до пяти лет лишения свободы.