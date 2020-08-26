В Воронеже мошенники предлагают за плату прочистить вентиляционные каналы

В Воронеже появились фирмы, которые за отельную плату оказывают жителям многоквартирных домов услуги по очищению вентиляционных каналов. Как сообщили в Пресс-центре ЖКХ, хозяйке одной из квартир прочистка вентиляционного канала в санузле и кухне обошлась в пять тысяч рублей. Там отметили, что прочистку вентканалов и дымоходов жители уже оплачивают по строке «содержание и текущий ремонт общедомового имущества» в квитанции.

- Не существует понятия индивидуальный или личный вентканал, на который ссылаются недобросовестные предприниматели. В договоре между фирмой и собственником так и прописано: «работы проводятся исключительно в вентиляционном канале, относящемся к квартире Заказчика и не затрагивают общедомового вентиляционного канала». При этом законодательно и фактически все вентканалы в многоквартирном доме являются общедомовыми. Хотим предупредить жителей, что без надзора и согласования как минимум с управляющей компанией такие работы проводить категорически запрещено, - пояснил технический директор ГК «ПИК-Комфорт» Антон Михайлов.